La prochaine étape requiert un gouvernement fort, solidaire et homogène (Parti de l’Istiqlal)

samedi, 11 septembre, 2021 à 9:38

Rabat – Le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal (PI) a affirmé que la prochaine étape nécessite la présence d’un gouvernement fort, solidaire et homogène capable d’implémenter avec grande efficacité le nouveau modèle de développement.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion jeudi pour évaluer les résultats des élections législatives, régionales et communales, le Comité exécutif a indiqué que le prochain gouvernement est appelé à opérer une rupture avec les difficultés économiques et sociales, rétablir la confiance dans les institutions, inspirer l’espoir aux jeunes et femmes, rendre justice au monde rural, aux régions frontalières et à la classe moyenne, réduire les disparités sociales et spatiales, lutter contre la pauvreté et la précarité en plus de mobiliser le front intérieur pour faire face aux défis extérieurs auxquels notre pays fait face.

De même, le Comité a salué la réussite du Maroc dans l’organisation des élections du 8 septembre conformément aux dispositions de la Constitution, malgré la conjoncture épidémiologique exceptionnelle et le contexte régional instable, notant que cette réussite confirme encore une fois que la Royaume est résolument engagé dans l’édification de son modèle démocratique. Cette victoire de la démocratie est la meilleure réponse à toutes les campagnes hostiles menées par certaines parties extérieures et qui visent à porter à l’intégrité territoriale du Royaume, à ses institutions et à ses intérêts suprêmes.

D’autre part, le PI s’est félicité de la participation massive des citoyens à ces élections notamment dans les Provinces du Sud, ajoutant que cette participation reflète l’attachement aux constantes constitutionnelles du Royaume, à l’unité de son territoire, au choix démocratique et à l’État des institutions, des libertés et des droits. Il a aussi salué les résultats réalisés lors de ces élections.

Le PI a appelé au respect des choix des électrices et des électrices lors de la formation des conseils élus afin que la composition de ces conseils soit le véritable reflet des résultats de l’opération électorale en vue de préserver sa crédibilité et de lui imprégner son vrai sens démocratique.