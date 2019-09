Le programme de la présidence marocaine du CPS de l’UA au centre d’une réunion entre M. Faki Mahamat et M. Arrouchi

vendredi, 6 septembre, 2019 à 21:32

Addis-Abeba – Le programme de la présidence marocaine du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine a été au centre d’une réunion entre le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat et le Président du Conseil, Mohammed Arrouchi.

Lors de cette réunion de coordination, le Président de la Commission de l’UA et l’ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, président du CPS pour le mois de septembre, ont également discuté de la prochaine réunion prévue le mois courant sur l’interaction entre le Conseil de paix et de sécurité et la Commission de l’Union africaine.

Lors de cette entrevue, le président de la Commission de l’Union africaine a salué le rôle et la dynamique enclenchée au sein de l’Union par le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a déclaré M. Arrouchi à la MAP.

Depuis le retour du Maroc à l’Union africaine, le Royaume qui a été élu membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA pour un mandat de deux années, préside pour la première fois le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union.