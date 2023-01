Province d’Al Haouz : L’INDH poursuit ses efforts soutenus de généralisation du préscolaire en milieu rural

samedi, 7 janvier, 2023 à 18:35

Tahanouat (province d’Al Haouz) – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit ses efforts soutenus à la faveur de la généralisation et de l’amélioration en permanence de la qualité de l’enseignement préscolaire au niveau de la province d’Al Haouz notamment, en milieu rural.

Ces efforts remarquables s’illustrent parfaitement à travers la création d’une série d’unités dédiées à l’enseignement préscolaire et ce, dans le cadre du programme 4 de l’Initiative relatif à “l’impulsion du capital humain des génération montantes”.

A l’instar des efforts menés à l’échelle nationale pour la généralisation du préscolaire et l’amélioration en permanence de sa qualité notamment, dans les zones rurales, ce genre d’apprentissage figure au coeur des priorités de l’INDH, compte tenu de son importance et de sa contribution effective au processus de développement enclenché dans le Royaume.

Selon les chiffres de la Division de l’Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture d’Al Haouz, le nombre d’unités du préscolaire au niveau de cette partie du territoire national est passé de 51 en 2019, à 135 unités en 2022, alors que 106 autres unités sont en cours de réalisation au titre de 2023, sachant qu’il a été procédé, durant la période 2019-2023, à la programmation d’un total de 492 unités du préscolaire, dont 386 unités déjà opérationnelles.

Une tournée effectuée par une équipe de M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP à travers nombre d’unités du préscolaire au niveau des communes territoriales d’Aghouatim, d’Ait Faska et d’Ourika, a permis de constater de visu les efforts inlassables menées par l’Initiative, en partenariat avec la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire (FMPS) en vue de la généralisation de cet enseignement dans les zones rurales et lointaines.

Au micro de M24, Said El Kazib, encadrant pédagogique et superviseur à la FMPS, a relevé que l’unité du préscolaire au Douar Ben Cheikh, relevant de la commune d’Aghouatim a accueilli cette année, 21 enfants et ce, en raison du succès de l’expérience de l’année précédente.

“L’expérience de l’année dernière a été réussie à tous les niveaux”, s’est-il félicité, soulignant que les jeunes apprentis, ayant évolué au sein de cette unité, s’intègrent en toute aisance dès la première année du primaire.

Fouad Talbi, chargé de la supervision et du suivi pédagogiques à l’unité du préscolaire au Douar Amanouz relevant de la commune d’Ait Faska a, dans une déclaration similaire, indiqué que cette unité a ouvert ses portes en novembre 2020 permettant la formation de trois promotions, faisant savoir que cette unité accueille cette année 33 enfants.

L’engouement pour l’inscription au niveau de cette unité se renforce d’année après autre ce qui a poussé ses responsables à planifier la création d’autres unités au niveau de ce douar, a-t-il fait savoir.

A la commune d’Ourika, plus précisément au Douar Anrar, le chargé d’une unité du préscolaire, El Houcine Ibiline, a indiqué que cette unité accueille actuellement quelque 17 enfants dont 9 au niveau 1 et 8 au niveau 2, faisant observer que la gratuité de l’accès à cette unité a vivement encouragé les parents à inscrire leurs enfants.

Ce qui encouragera également le fort engouement pour cette unité c’est la distribution au profit des bénéficiaires de la fourniture scolaire dont ils ont besoin, a-t-il estimé, notant que cette expérience a contribué à mettre un terme à la déperdition scolaire notamment au niveau de cette zone.

A noter que la promotion de la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire sont placées au coeur des priorités de l’INDH qui veille, en toute efficacité et pragmatisme, à apporter les solutions appropriées, en tenant compte des besoins exprimés localement mais aussi, des spécificités intrinsèques à chaque zone du territoire national.