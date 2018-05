Province d’Al Hoceima: 118 projets INDH programmés en 2017 pour plus de 86 MDH

mercredi, 30 mai, 2018 à 14:34

Al Hoceima – Quelque 118 projets ont été programmés au niveau de la province d’Al Hoceima dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de l’année 2017, pour un investissement d’environ 86,41 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 42,84 MDH de l’INDH.

Selon des données de la division de l’action sociale à la préfecture d’Al Hoceima, quelque 4 projets ont été approuvés dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural pour une enveloppe de 8,35 MDH, dont une contribution de 2,6 MDH de l’INDH.

Ces projets, qui concernent cinq communes rurales, portent sur le soutien aux activités sociales, culturelles et sportives, les activités génératrices de revenus et l’accès aux équipements sociaux de base, ainsi que l’appui au secteur de l’éducation nationale.

Au niveau du programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain à Al Hoceima et Immzouren, la commission provinciale du développement humain a approuvé 30 projets pour un budget de 36,6 MDH auquel l’INDH a contribué avec un montant de 20,21 MDH.

S’agissant du programme de lutte contre la précarité, 5 projets ont été approuvés se rapportant à la construction de centres d’éducation et de formation de la femme pour un investissement de l’ordre de 15 MDH, dont 6 MDH versés par l’INDH.

En ce qui concerne le programme transversal, il a été procédé à l’approbation de 71 projets d’une valeur dépassant les 23,25 MDH avec une contribution de 10,83 MDH de l’INDH, répartis entre 54 projets générateurs de revenus pour un investissement à hauteur de 4,63 MDH (3,17 MDH comme contribution de l’INDH) et 17 projets liés à l’accès aux infrastructures et aux services sociaux de base et au soutien à la formation, l’animation socioculturelle et sportive et le renforcement des compétences pour 18,61 MDH (7,65 MDH par l’INDH).

Un total de 8 projets ont été programmés dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et spatiales, répartis entre 4 projets de soutien au secteur de l’éducation nationale en milieu rural et 4 autres projets de soutien à l’alimentation en eau potable pour un budget de 3,2 MDH financés dans leur globalité par le fonds de l’INDH.