La province d’Essaouira célèbre ses femmes de la filière de l’arganier

mercredi, 10 mars, 2021 à 21:20

Commune de Tamanar (Province d’Essaouira)- Un vibrant hommage a été rendu à des femmes de la filière arganière dans la province d’Essaouira, lors d’une cérémonie grandiose organisée, mercredi, au village du festival de l’arganier dans la commune de Tamanar.

Initiée sous le thème “Femmes de l’arganeraie : Savoir-faire inestimable”, cette cérémonie, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la femme, visait à rendre un hommage appuyé à l’ensemble de ces femmes rurales opérant dans cette filière pour leurs efforts consentis depuis de longues années, tout en veillant à la préservation des pratiques et du savoir-faire ancestraux en la matière, ainsi qu’au développement et à la valorisation pérenne de l’arganier, à même de réussir leur autonomisation socio-économique, de contribuer à l’économie locale et de renforcer leur inclusion financière, à travers la promotion d’activités durables et génératrices de revenus.