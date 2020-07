Province de Kénitra: 43,44 MDH pour l’extension, la réhabilitation et l’aménagement d’infrastructures judiciaires

lundi, 20 juillet, 2020 à 17:09

Kénitra – L’infrastructure judiciaire dans la province de Kénitra a été renforcée par la réhabilitation et l’aménagement du tribunal de première instance à Souk El Arbaa du Gharb et l’extension de la Cour d’appel et du tribunal de première instance à Kénitra, pour un montant global de 43,44 MDH.