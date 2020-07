Province de Nador: Création d’un centre d’hémodialyse dans un établissement pénitentiaire

lundi, 20 juillet, 2020 à 17:19

Nador – L’établissement pénitentiaire à Salouane, dans la province de Nador a été doté d’un centre d’hémodialyse dans le cadre du Programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’Initiative nationale du développement humain (INDH).

La réalisation de ce centre qui vise le renforcement et l’amélioration de la qualité des soins prodigués par l’établissement pénitentiaire à ses pensionnaires, a nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 700.000 dirhams, indique un communiqué de la préfecture de la province de Nador.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre signée entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, et la Fondation Amal Fondation Amal pour l’hémodialyse et œuvres sociales.

La même source souligne que ce projet traduit la volonté royale de promouvoir la situation sociale et sanitaire des personnes incarcérées, et consacre les principes de l’équité et de l’égalité des chances concernant l’accès aux soins de santé pour toutes les catégories et franges de la société marocaine.

Le centre d’hémodialyse profitera aux détenus atteints d’insuffisance rénale chronique durant la période de détention mais aussi après leur libération pour leur assurer la continuité des soins et du traitement, fait savoir le communiqué, notant que cette unité est ouverte à tous les insuffisants rénaux parmi les détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le territoire de la préfecture et des provinces de la région de l’Oriental.

S’agissant de la contribution des différents partenaires pour la création de ce centre, le communiqué explique que l’INDH a assuré le financement (700.000 dh), la Direction régionale de la DGAPR a mis à disposition un espace répondant aux normes requises au sein de la prison de Selouane, en sus de l’établissement et l’actualisation périodique de la liste des bénéficiaires dudit centre, alors que la Délégation provinciale de la Santé s’est engagée à apporter l’appui technique et médicale.

La Fondation Amal a pris, quant à elle, la responsabilité de la gestion du centre en le dotant de cadres médiaux qualifiés, et en assurant la coordination avec l’ensemble des partenaires et intervenants pour garantir le bon fonctionnement du centre.