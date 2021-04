Province de Sidi Bennour: inauguration de l’internat du collège Oualidia

jeudi, 15 avril, 2021 à 0:00

Oualidia – L’internat du collège Oualidia (province de Sidi Bennour), récemment rénové, a été inauguré lundi dans le cadre d’une convention cadre entre le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la société Procter & Gamble et le club Rotary Casa-Nord, en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Sidi Bennour, El Hassan Boukouta.

Le nombre des bénéficiaires de l’internat de ce collège, construit en 1993, s’élève à 140 élèves dont 68 habitent loin de l’établissement qui accueille un total de 1134 élèves.

A cette occasion, le directeur de la coopération et de la promotion de l’enseignement scolaire privé au ministère, Aziz Nahia a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère visant l’amélioration de la vie scolaire notamment via le renforcement des services offerts au sein de l’internat pour faire face à la déperdition scolaire.

La réhabilitation de ce site, explique M. Nahia, s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat qui lie le ministère et la société Procter & gamble dans le cadre de la promotion de l’éducation à la santé reproductive.

Pour sa part, le directeur régional de l’éducation et de la formation Casablanca-Settat, Abdelmoumen Taleb a fait savoir que la rénovation de cet internat a permis d’apporter un air nouveau à ce site qui contribuera à encourager les élèves pour qu’ils déploient plus d’efforts durant leur scolarité.

Le partenariat entre le ministère et ses partenaires a permis la mise en place d’une salle d’informatique et multimédia, l’aménagement des espaces extérieurs, la rénovation de la cuisine, et la conception de terrains de sports tous bien équipés pour offrir aux élèves un cadre d’apprentissage aussi riche qu’agréable, a-t-il souligné.

Ces réalisations ne pouvaient pas être possibles sans le concours de partenaires engagés en faveur de l’école publique, a-t-il dit, appelant les entreprises à s’engager davantage dans des actions similaires et à parrainer les écoles publiques dans le cadre de partenariats en vue de les accompagner dans le processus d’amélioration de l’opération d’apprentissage.

Il a également indiqué que l’amélioration de ce chantier vital est la responsabilité de tous.

Le directeur commercial de Procter & Gamble, Marwane Tahiri s’est dit, pour sa part, fier du partenariat qui lie cette entreprise au ministère portant sur la santé reproductive et qui a profité à plus de 4 millions de filles, rappelant que la société a mis en place des actions communes avec le club Rotary Casa-Nord pour améliorer les conditions d’apprentissages des filles bénéficiaires.

De son côté, le président du club Rotary Casa-Nord Youness Sayeh a passé en revue les étapes des travaux de rénovation de ce site qui ont démarré le 22 février dernier.

Il a ainsi indiqué que ces travaux ont concerné tous les espaces notamment la salle d’hébergement, la cuisine et l’air de repos. l’opération de rénovation de l’internat a permis de renforcer la capacité d’accueil pour atteindre 200 bénéficiaires outre la rénovation de la cuisine et la mise en place d’une salle multimédia.

Pour sa part, le directeur du collège Oualidia, Abdeljebbar Deraz a remercié tous les intervenants qui ont contribué à la réussite de ce chantier.

La réhabilitation de ce site construit en 1993 aura des répercussions positives sur les résidents et permettra de lutter contre la déperdition scolaire, a précisé M. Deraz.

Depuis 60 ans, Procter & Gamble contribue à l’amélioration de la vie quotidienne des Marocains à travers la qualité de ses produits, mais aussi à travers son engagement dans le domaine social. Chaque année, des milliers de personnes à travers le Royaume bénéficient des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de santé et d’hygiène.

C’est dans ce cadre que P&G travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec le gouvernement, ainsi que les ONGs et associations caritatives, qui ont l’expertise et le tissu relationnel sur le terrain afin d’optimiser l’efficacité de ses programmes.