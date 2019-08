Rabat : Clôture de la 12è édition des colonies de vacances au profit des enfants Maqdessis

lundi, 26 août, 2019 à 23:24

Rabat – La 12è édition des colonies de vacances, organisée du 15 au 28 août par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants Maqdessis, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a pris fin lundi au siège de l’Agence à Rabat.

Lors de la cérémonie de clôture de cette édition, baptisée “SAR la Princesse Lalla Asmaa”, les enfants maqdessis ont présenté diverses activités artistiques qui ont traduit la diversité et la richesse du patrimoine culturel palestinien, avant de conclure avec la chanson “lilmagribi salamone mina Al Qods”, qui exprime l’amour et l’estime voués par les Maqdessis au peuple marocain, ainsi que leur gratitude envers SM le Roi.

A leur arrivée au siège de l’agence Bayt Mal Al-Qods, les enfants maqdessis ont procédé à une opération symbolique d’arrosage d’oliviers, ramenés l’année dernière depuis Al-Qods par leurs camarades, avec pour objectifs d’inciter les jeunes à respecter la nature, l’équilibre écologique dans les communautés résidentielles, notamment à Al Qods, la ville sainte à laquelle le Souverain accorde une importance extrême.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des affaires générales et de la communication à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, a relevé que lors de cette édition, les enfants d’Al-Qods et leurs accompagnateurs ont bénéficié d’un programme diversifié comportant des activités dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Tetouan et Chefchaouen, ce qui leur a permis de connaître de plus près les monuments historiques, les sites touristiques et économiques, l’histoire et la civilisation du Royaume, ainsi que les us et les coutumes des Marocains.

L’événement le plus marquant pour ces enfants a été leur réception par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur ordre de SM le Roi, ce qui traduit Sa sollicitude continue envers de la ville sainte et ses habitants, a souligné M. Cherkaoui, ajoutant que cette édition a permis à ces enfants de découvrir l’attachement affectif constant, depuis plus de 800 ans, des Marocains à Al-Qods et à la Palestine.

Dans ce sens, les enfants d’Al-Qods, bénéficiaires de cette édition, ont fait part de leur fierté de visiter le Maroc et de leur admiration du Royaume et de ses habitants, traduisant leur joie par la participation aux festivités des fêtes nationales qui ont coïncidé avec leur présence au Maroc.

“Les enfants d’Al Qods ont le sentiment de porter le Maroc dans leurs cœurs. Ils raconteront à leurs amis et à leurs proches ce qu’ils ont vu et entendu sur l’histoire de ce pays et sur sa civilisation, qui puise ses fondements au plus profond de l’histoire, ainsi que sa marche économique prospère qui se reflète dans ses nombreuses infrastructures, dont les aéroports, les routes, les ports, les stades sportifs et le TGV”, a indiqué à cette occasion l’un des bénéficiaires.

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont assisté des sportifs et des artistes marocains, un représentant de l’ambassade de l’Etat de Palestine à Rabat et des membres de la communauté palestinienne, des attestations et des cadeaux ont été distribués aux enfants maqdessis et un hommage a été rendu à l’ancien ambassadeur marocain et conseiller diplomatique à l’Agence Bayt Mal Al-Qods, Moulay El Mehdi El Alami, suivi d’une lecture d’un message de remerciement et de considération à SM le Roi Mohammed VI, au nom des enfants d’Al-Qods et de leurs encadrants.

Le programme de cette 12è édition des colonies a connu des activités récréatives, des actions éducatives, des compétitions artistiques et sportives, des ateliers d’expression et des visites d’échange des colonies des enfants marocains organisées durant la même période, outre des voyages d’études et d’apprentissage.