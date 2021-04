Rabat: Conventions pour soutenir l’éducation des enfants en situation de handicap

mercredi, 28 avril, 2021 à 15:06

Rabat – Des conventions-cadre de partenariat ont été signées, mercredi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et trois associations actives dans le domaine de l’handicap, en vue de soutenir l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap.

Ces conventions ont été signées par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi et la présidente de l’association marocaine de la dyslexie, Samira Laghrib, la présidente de l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc, Nadia Atia et le membre du conseil d’administration de la Fondation de gestion du Centre national Mohammed VI des handicapés, Mohamed El Azami.