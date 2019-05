Rabat: Ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre d’un fonctionnaire de police pour transport de personnes dans sa voiture personnelle sans autorisation

mercredi, 29 mai, 2019 à 15:29

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales et sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Polo, la Garde Royale organise la 3ème édition du Trophée international Mohammed VI de Polo, du 09 au 15 juin 2019 à Rabat, El Mansouria, Tanger et Assilah.