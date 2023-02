Le renforcement de la coopération stratégique dans le domaine énergétique au coeur d’entretiens maroco-espagnols

jeudi, 2 février, 2023 à 13:17

Rabat – La consolidation de la coopération stratégique dans les domaines de la transition énergétique, de l’environnement et du développement durable a été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali et son homologue espagnole, Teresa Ribera Rodriguez.