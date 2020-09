Rentrée scolaire : Trois questions au directeur de l’AREF Marrakech-Safi

mardi, 8 septembre, 2020 à 18:32

Marrakech- Dans cet entretien accordé à la MAP, le directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi revient sur les caractéristiques de la rentrée scolaire 2020-2021, les mesures prises par l’AREF en vue de mettre en œuvre le protocole sanitaire adopté par le ministère de tutelle dans ce contexte marqué par la propagation de la Covid-19, ainsi que sur les formules pédagogiques adoptées au niveau de la région Marrakech-Safi :

1. Quelles sont les particularités de cette rentrée scolaire ? Et quelles sont les mesures prises par l’AREF en vue de mettre en œuvre le protocole sanitaire adopté par le ministère de tutelle ?

“La rentrée scolaire 2020-2021 est une rentrée particulière, qui a nécessité des préparatifs très particuliers.

Il est à remarquer que c’est une rentrée scolaire marquée par une forte mobilisation de tous les acteurs éducatifs et partenaires et une grande coordination avec les autorités locales et sanitaires.

Nous saluons la contribution des conseils élus dans les opérations de stérilisation et de désinfection des établissements scolaires. Je tiens à souligner aussi que tous les établissements scolaires de la région sont dotés de tous les solutions hydro-alcooliques et les thermomètres infrarouges.

Nous nous réjouissons que le protocole sanitaire adopté par le ministère soit scrupuleusement respecté (Passage par un tapis stérilisant, prise de température, signalisation au sein des établissements, organisation ferme de la sortie et de l’entrée des élèves et du corps éducatif et administratif, interdiction de tous les rassemblements et tout ce qui n’est pas en conformité avec le protocole sanitaire).

Les visites de terrain, les photos et les infos qui nous parviennent des établissements scolaires nous permettent de juger que le protocole a été scrupuleusement mis en œuvre”.

2. Quelles sont les adaptations pédagogiques retenues pour une rentrée réussie dans un contexte exceptionnel marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus ?

“Les formules pédagogiques (enseignement en présentiel ou à distance) ont été élaborées de façon proactive par le ministère de l’Education Nationale en partant de trois hypothèses.

Dans le premier cas où les établissements scolaires travaillent dans des conditions normales où, la situation épidémiologique s’améliore nettement, l’enseignement en présentiel sera adopté.

Dans le cas où la pandémie reste maitrisée, l’enseignement en présentiel en alternance avec l’auto-apprentissage sera adopté.

L’enseignement à distance sera adopté dans le cas d’une augmentation des cas positifs de la Covid-19, qui est de nature à créer des risques à même de porter atteinte à la sécurité sanitaire des apprenants et du corps administratif et éducatif.

Nous devons exécuter les choix exprimés par les familles, dont plus de 80% ont opté pour l’enseignement présentiel

L’adoption des modèles pédagogiques au niveau de la préfecture de Marrakech reste tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et des conditions de mise en œuvre du protocole sanitaire dans les établissements scolaires

Il est à souligner que la majorité des établissements scolaires au niveau de la région ont adopté l’enseignement en présentiel en alternance”.

3. Comment faire adhérer le corps professoral et les élèves à cette nouvelle réalité pédagogique et organisationnelle?

“L’année scolaire précédente a été marquée par une grande mobilisation des acteurs éducatifs dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Pour cette rentrée scolaire la mobilisation a été de taille et est apparue dès la première journée de la rentrée scolaire.

Le taux de présence a dépassé durant la première journée de la rentrée scolaire 80%. Les parents ont été mobilisés et ont accompagné leurs enfants.

Ce travail collectif et cette approche participative s’est confirmée l’année précédente et se confirme encore cette année.

Cela s’est traduit par la production de contenus numériques éducatifs filmés ou cours numériques et à permis la réussite des dernières étapes de l’année scolaire précédente .

Pour cette année encore, tous les acteurs (enseignements, inspecteurs pédagogiques, entre autres, sont en cours de produire des contenus numériques destinés à l’enseignement à distance”.