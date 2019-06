”La résistance dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et la marche de l’indépendance et de l’unité”, thème d’une conférence à Dakhla

mercredi, 26 juin, 2019 à 11:34

Dakhla – ”La résistance dans région de Dakhla-Oued Eddahab et la marche de l’indépendance et de l’unité” a été lé thème d’une conférence organisée, lundi à Dakhla, à l’initiative de la délégation régionale du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.