Réunion à Tanger autour de l’impact du coronavirus sur l’artisanat

mercredi, 23 septembre, 2020 à 14:34

Tanger – Le bureau de la Chambre d’artisanat de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a tenu, mardi, sa réunion mensuelle consacrée à l’examen des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur le secteur de l’artisanat.

Présidée par le président de la Chambre d’artisanat de la région, M’hamed Lahmidi, en présence de représentants de la direction régionale de l’artisanat, cette réunion a été l’occasion de discuter de la situation du secteur de l’artisanat dans la région et de l’impact des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sur le secteur et les métiers de l’artisanat.

La réunion, qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire pour endiguer la propagation du Coronavirus, a passé en revue les mesures les plus importantes prises par la Chambre, en coordination avec les autorités locales et les services techniques, afin de relancer le secteur de l’artisanat dans l’ensemble des préfectures et provinces de la région.

Dans ce sens, il a été rappelé le report du paiement des factures d’eau et d’électricité pour la période de confinement au profit des artisans, la garantie du financement bancaire et le report du paiement des échéances de crédit, la création d’une plate-forme électronique pour la commercialisation des produits d’artisanat, en plus de la stratégie visant à faire connaître les entreprises artisanales au niveau de la région.

Sur un autre registre, les membres de la Chambre régionale d’artisanat se sont arrêtés sur l’état d’avancement des travaux de construction du siège régional de la Chambre dans la ville de Tanger et du projet de création d’une zone d’activités artisanales dans le quartier Aharrarine.

Cette réunion mensuelle, intervient conformément aux dispositions de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat au Maroc.