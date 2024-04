RGPH 2024 : Journée d’information au profit des superviseurs et administrateurs provinciaux

mercredi, 24 avril, 2024 à 13:06

Rabat – Une journée d’information et de coordination a été organisée, mercredi à Rabat, par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), au profit des superviseurs provinciaux du HCP et des administrateurs provinciaux relevant du ministère de l’Intérieur chargés de la réalisation du recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH), prévu en septembre 2024.

Cette rencontre vise à sensibiliser les superviseurs du HCP et les administrateurs du ministère de l’Intérieur des responsabilités et des tâches qui leur incombent pour une bonne gestion des opérations de recensement aux niveaux provincial et communal. Elle se propose également de fixer les modalités de coordination et de suivi des travaux requis par cette opération nationale, en tenant compte des contraintes du calendrier d’exécution de cette opération.

Dans ce sens, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a indiqué que cette rencontre de concertation permettra d’échanger les informations autour de l’état d’avancement technique de l’opération, des nouveautés du formulaire ainsi que de la méthodologie utilisée.

Il a également mis en avant l’importance de la coordination entre le HCP et le ministère de l’Intérieur, en tant que superviseurs de cette opération nationale, qui s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, et qui est en phase avec les recommandations de l’ONU dans le domaine des statistiques.

Évoquant les nouveautés du RGPH 2024, M. Lahlimi a précisé qu’il sera caractérisé par une efficacité opérationnelle et une optimisation du coût budgétaire, à trois niveaux, à savoir les travaux cartographiques, le mode de collecte des données auprès des ménages, leur exploitation et leur diffusion, ainsi que le recrutement et la formation des agents d’exécution.

Pour ce qui est de l’état d’avancement des préparatifs pour la réalisation du RGPH 2024, le Haut-Commissaire au Plan a fait état de l’acquisition des tablettes pour mener à bien l’opération de collecte des données, rappelant que la cartographie permettant de définir l’ensemble des districts du recensement a également été finalisée, en plus du lancement de la plateforme de formation en ligne pour les participants à la réalisation.

Les participants à cette journée ont aussi suivi un exposé sur les travaux cartographiques du recensement, les questionnaires du recensement, la solution informatique intégrée, le processus de sélection du personnel et la formation du personnel d’encadrement et d’exécution du RGPH 2024.

Outre la présentation de la campagne de communication et du site web du RGPH, cette rencontre a été marquée par des discussions autour des missions et responsabilités des directeurs régionaux, des superviseurs et des administrateurs provinciaux.