Saïdia: Forte mobilisation pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions

jeudi, 2 juillet, 2020 à 19:28

Saïdia – Destination touristique de plus en plus attractive, la ville de Saïdia connaît une forte mobilisation pour assurer une bonne préparation de la saison estivale et réunir toutes les conditions nécessaires pour le confort et la quiétude des estivants et des visiteurs.