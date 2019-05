Salé: Arrestation de trois individus pour outrage à des policiers dans l’exercice de leurs fonctions (DGSN)

jeudi, 30 mai, 2019 à 15:21

Rabat – Des éléments de la brigade anti-gangs relevant de la sûreté provinciale de Salé ont procédé, jeudi, à l’arrestation de trois individus, dont une jeune femme, pour leur implication présumée dans une affaire de diffamation et outrage à des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, refus d’obtempérer et dégâts matériels causés à des biens publics.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que des éléments de l’arrondissement de sûreté de Sidi Moussa à Salé ont interpellé une femme, aux multiples antécédents judiciaires et qui fait l’objet de plusieurs avis de recherche pour des affaires de drogue, faisant savoir qu’au moment de vouloir l’embarquer pour la conduire au siège de la brigade de la police judiciaire pour achèvement des procédures d’enquête, six membres de sa famille, dont ses sœurs, se sont pris aux éléments de la police en leur proférant des insultes et des injures et en causant des dégâts matériels à la voiture de service.

La mise en cause a été placée en garde à vue avant sa présentation devant le parquet compétent, alors que les interventions intenses menées par les éléments de la brigade anti-gangs ont permis l’arrestation de trois de ses proches qui ont également été placés en garde à vue, en attendant d’interpeller toutes les autres personnes ayant contribué ou participé à ces actes criminels.