Salé: Une rentrée scolaire en strict respect des mesures sanitaires et préventives contre la Covid-19

lundi, 7 septembre, 2020 à 14:17

Le démarrage effectif des cours au niveau des établissements scolaires de la préfecture de Marrakech, pour les trois cycles (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) a eu lieu lundi matin, au milieu d’une forte émotion des élèves et une forte mobilisation des cadres administratifs et éducatifs et les associations des parents d’élèves.