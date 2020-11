Sécurisation du passage d’El Guerguarat: Les Marocains de la Suisse saluent une action pacifique et salvatrice

mardi, 17 novembre, 2020 à 16:36

Genève – La communauté marocaine en Suisse a exprimé son plein soutien à l’intervention pacifique et salvatrice du Maroc pour débloquer le passage frontalier d’El Guerguarat reliant le Maroc à la Mauritanie et pour sécuriser le flux des biens et des personnes à travers cette zone tampon.

Dans un communiqué conjoint destiné à éclairer l’opinion publique suisse et internationale, l’association le Sahara marocain en Suisse, l’association Socio-culturelle Noor à Montreux, l’association des marocains de Genève, et l’association Rabita Maroc Suisse ont rappelé que l’intervention du Maroc à El Guerguarat a permis de mettre un terme aux provocations du groupe séparatiste qui met en péril la stabilité non seulement de la région, mais aussi du continent africain et de ses voisins européens.

“Pendant trois semaines, des milices du polisario, un groupe séparatiste armé créé, financé et hébergé par l’Algérie, ont procédé au blocage de la circulation dans la zone tampon d’El Guerguarat, sur la principale route reliant le Maroc et la Mauritanie”, rappelle le communiqué, notant que malgré les appels du Secrétaire général des Nations Unies et de plusieurs pays, et en dépit des résolutions du Conseil de Sécurité enjoignant au polisario de retirer ses milices, ce groupe séparatiste armé a persisté dans ses agissements d’obstruction de la mobilité civile et commerciale.

Après avoir observé la grande retenue face aux multiples incursions du polisario dans la zone tampon, les Forces Armées Royales sont intervenues pour débloquer la situation, rétablir la libre circulation des biens et des personnes et sécuriser le passage, rappellent ces associations.

“Nous tenons à exprimer notre plein soutien à la décision du Maroc d’agir pour mettre fin aux provocations graves et dangereuses du polisario qui cherche à déstabiliser la région après ses échecs sur les plans politique et diplomatique”, ont-elles noté.

Les agissements de ce groupe armé, ont-elles souligné, sont une menace pour la stabilité et la sécurité de la zone Sahélo-saharienne, mais aussi de l’Europe. “Nous interpellons ainsi l’opinion publique suisse, européenne et internationale sur ces provocations nuisibles à la paix et à la stabilité régionales”, a ajouté le communiqué.

Ces associations ont par ailleurs appelé à “mettre fin au calvaire et aux souffrances qu’endurent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, dirigés par le polisario, au sud de l’Algérie, en leur permettant de regagner dignement la mère patrie, le Maroc”.