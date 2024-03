Sefrou: L’animation de la vie scolaire au cœur des priorités de l’INDH

mercredi, 27 mars, 2024 à 20:04

Sefrou – L’Initiative Nationale pour le Développement Human (INDH) a lancé à Sefrou, en partenariat avec la direction provinciale de l’Éducation et l’Association des Masques de théâtre et d’animation culturelle de Sefrou, une caravane de soutien à la vie scolaire dans le but de promouvoir l’ouverture de l’école sur son environnement et de créer des espaces d’activités parallèles qui font de l’école un espace apprécié des élèves.