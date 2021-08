Sidi Bennour : une production de 748.663 tonnes de betterave à sucre au titre de 2020/2021

jeudi, 5 août, 2021 à 14:17

Un vaste programme destiné à améliorer, à court et moyen terme, l’approvisionnement en eau potable des habitants des centres de Moulay Bouazza, d’Aguelmous, de Had Bouhssoussen et de Sebt Ait Rahhou dans province de Khénifra est mis en oeuvre par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable-Branche Eau.