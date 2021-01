Souss-Massa : Plus de 700 centres de vaccination contre la Covid-19

vendredi, 29 janvier, 2021 à 14:59

Agadir – Un total de 777 centres de vaccination contre le nouveau Coronavirus, dont 435 points mobiles a été mis en place au niveau de la région de Souss-Massa, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre ce virus.

Il s’agit de 56 centres dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, 74 dans la province de Chtouka-Aït Baha, 56 dans la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul , 409 dans la province de Taroudant, 53 dans la province de Tata et 132 dans la province de Tizinit, a précisé à la MAP, le directeur régional de la santé Rochdi Kaddar à l’occasion du lancement vendredi à Souss-Massa de la première phase de cette campagne nationale.

Et d’ajouter que plus de 1.000 individus du personnel médical et paramédical de la Santé, sont mobilisés pour cette opération d’envergure qui a concerné jeudi, en premier lieu, le staff médical, infirmier et administratif de la Santé.

Plusieurs mesures visant à assurer la réussite de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus ont été prises au niveau de la région de Souss-Massa.

Des mesures organisationnelles ont été ainsi adoptées par la Direction régionale et les Directions provinciales de la Santé à Souss-Massa, en coordination avec les autorités régionales et provinciales, dans le cadre de la stratégie relative à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19.

Les catégories ciblées, durant la première phase de cette opération, sont le personnel de première ligne, notamment celui de la santé (âgé de 40 ans et plus), les pouvoirs publics (personnes âgées de 45 ans et plus) et les personnes âgées (75 ans et plus).

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Selon le ministère de la Santé, les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégories ciblées peuvent obtenir un rendez-vous de vaccination et avoir des informations sur le centre de vaccination en consultant le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le numéro gratuit 1717.

Le ministère insiste sur la nécessité de continuer à se conformer, pendant l’opération de vaccination, aux mesures de prévention, dont le port des masques de protection, la distanciation physique et les règles d’hygiène.