Tanger: 10% de la dotation des arrondissements transférés aux services d’hygiène et aux affaires sociales

lundi, 30 mars, 2020 à 19:00

Tanger – La commune urbaine de Tanger a décidé de transférer 10% de la dotation globale des arrondissements au budget consacré au bureau d’hygiène et aux affaires sociales, conformément aux mesures préventives prises à l’échelle nationale pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette décision intervient suite à une réunion tenue récemment par le président de la commune et les présidents et responsables des quatre arrondissements de la ville de Tanger, à savoir Bni Makada, Tanger-Souani, Mghogha et Tanger-Médina, durant laquelle il a été décidé également de transférer une partie du budget de la commune de Tanger au profit des secteurs de la santé, de l’hygiène publique et des affaires sociales, qui revêtent une importance particulière et un caractère urgent dans les circonstances actuelles.

Par ailleurs, la commune de Tanger et les quatre arrondissements ont réitéré, en concertation avec les autorités locales, leur engagement à équiper et financer les lieux d’hébergement des sans-abris, outre l’appui au service d’hygiène et de préservation à l’environnement avec l’ensemble des moyens matériels et humains disponibles, à travers la réaffectation temporaire de plusieurs fonctionnaires à ces services et la mobilisation de véhicules de fonction avec chauffeurs pour les mettre à disposition des cellules de stérilisation, de nettoyages et de désinfection.

Par ailleurs, les participants à la réunion ont salué les efforts et les interventions des autorités publiques, au niveau local et national, notamment à travers un ensemble de lois et de décisions qui sont entrées en vigueur pour lutter de manière proactives contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et faire face à ses répercussions économiques et sociales, tout en mettant en exergue l’esprit de solidarité dont ont fait montre les Marocains et leur engagement dans l’application des mesures.