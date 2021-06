Tanger aspire à se doter d’un système de transport intelligent et durable

samedi, 19 juin, 2021 à 12:16

Par Abdelaziz HAYOUN

Tanger – Fortement conscientes de la nécessité d’accompagner le développement tous azimuts et la croissance démographique et urbanistique que connaît la ville de Tanger, les autorités locales oeuvrent d’arrache-pied pour doter la perle du Détroit d’un plan très ambitieux de mobilité urbaine intelligent et durable, à même de contribuer à l’organisation de la circulation dans cette cité cosmopolite.