Tanger: Deux individus arrêtés pour falsification de billets de banque et leur mise en circulation

mercredi, 31 octobre, 2018 à 19:32

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, mardi, deux individus âgés de 36 et 50 ans soupçonnés d’être en lien avec un réseau criminel s’activant dans la falsification de billets de banque et leur mise en circulation.

Les deux mis en cause ciblaient les personnes qui mettent en vente sur internet des téléphones portables et des équipements informatiques, spécifiquement sur les sites de publicité, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les prévenus acquièrent ces équipements moyennant des billets contrefaits.

L’un des suspects possédait 53 faux billets bancaires de 100 et 200 dirhams, tandis que la perquisition du domicile du deuxième suspect a permis de saisir 231 billets contrefaits de la devise nationale, outre une imprimante utilisée dans la duplication et la falsification de ces billets, ajoute la source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et interpeller tous les potentiels complices, conclut le communiqué.