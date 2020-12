Tanger Med: Avortement de deux tentatives de trafic de 745kg chira, deux suspects interpellés (DGSN)

dimanche, 20 décembre, 2020 à 14:34

Rabat – Les éléments de la sûreté nationale et de la douane exerçant au port Tanger Med ont mis en échec, samedi, deux tentatives séparées de trafic d’un total de 745kg de chira à bord d’un camion et d’une voiture utilitaire de transport international immatriculés au Maroc.

Les opérations de contrôle et de fouille d’une voiture utilitaire, qui s’apprêtait à embarquer pour la France, ont permis de saisir 650kg de chira soigneusement dissimulés dans une cargaison de sucre, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que des opérations similaires menées sur un camion de transport international de marchandise ont permis de mettre la main sur 95kg de la même drogue, cachés dans une cargaison de produits agricoles.

Le communiqué ajoute que, suite aux recherches et investigations, la police a interpellé les conducteurs des deux véhicules, tous deux Marocains âgés respectivement de 33 et 40 ans.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, note la même source.

Elle rappelle que cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et continues menées par les différents services de sécurité pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.