Tenue d’une réunion de la commission intersectorielle de pilotage et de suivi des centres culturels marocains à l’étranger

mercredi, 21 octobre, 2020 à 14:59

Rabat – Une réunion de coordination des membres de la commission intersectorielle de pilotage et de suivi des centres culturels marocains à l’étranger (CCME) a été tenue mardi, conformément aux Hautes orientations royales, et ce pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de soutenir et d’accompagner les Marocains résidant à l’étranger, répondre à leurs attentes et aspirations et renforcer leur attachement à leur patrie, notamment chez les générations montantes, et afin d’évaluer et développer la gouvernance institutionnelle de l’offre culturelle destinée aux MRE, de manière à renforcer le rayonnement international du Royaume.