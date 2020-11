Tétouan : Interpellation de deux individus pour possession et trafic de drogue et de psychotropes (DGSN)

vendredi, 6 novembre, 2020 à 21:54

Rabat- Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont interpellé, vendredi soir sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Âgés de 30 et 52 ans, ces deux individus dont l’un est multirécidiviste, ont été interpellés à bord d’un véhicule léger au niveau d’un point de contrôle à l’entrée de la ville de Tétouan, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que l’opération de fouille a permis de trouver en leur possession 2.935 comprimés hallucinogènes de type “ecstasy”, en plus de deux téléphones portables et d’une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’élucider l’ensemble des actes criminels qui leurs sont reprochés, conclut le communiqué.