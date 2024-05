Tiflet: Formation régionale sur les critères de classification des pensionnaires des établissements pénitentiaires

mercredi, 22 mai, 2024 à 22:39

Rabat – Le Centre national de formation des cadres de Tiflet accueille, depuis lundi dernier, une formation régionale sur les critères de classification des pensionnaires des établissements pénitentiaires, organisée par le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL), relevant du Département d’État US, et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Le coup d’envoi de cette formation, qui se poursuit jusqu’au 3 juin prochain, a été supervisé par le directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’INL, David Galbraith, et le secrétaire général de la Délégation, Younes Jabrane, indique un communiqué de la DGAPR.

La formation profite à des participants venus de Jordanie, du Ghana, du Nigeria et du Maroc encadrés par des experts américains et marocains sur les critères de classification des pensionnaires des établissements pénitentiaires, précise le communiqué.

Cette formation régionale s’inscrit dans le cadre des efforts de l’INL et de la DGAPR en vue d’ériger le Centre national de formation des cadres de Tiflet en plateforme régionale de premier plan en matière de formation et de formation continue des fonctionnaires des établissements pénitentiaires dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, souligne le communiqué, ajoutant que la formation devra englober des fonctionnaires issus de plusieurs pays de la région.