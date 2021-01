Transport scolaire à Guelmim: une expérience pilote dans la lutte contre l’abandon scolaire en milieu rural

mercredi, 27 janvier, 2021 à 14:43

Ifrane Atlas Saghir (province de Guelmim) – La troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) multiplie les actions visant la lutte contre la déperdition scolaire dans la province de Guelmim, en facilitant l’accès à l’éducation à travers la mise à niveau et le renforcement du parc de transport scolaire, en particulier en milieu rural.

Depuis déjà des années, l’INDH et ses partenaires ont déployé de gros efforts pour contribuer au combat contre l’abandon scolaire dans les zones éloignées, en mettant à la disposition de plusieurs établissements d’enseignement des bus de transport scolaire.

En effet, les efforts de l’INDH ont été couronnés de succès à la faveur de projets mis en œuvre et d’initiatives prises dans cette province, au nombre de 18 au cours de la période 2006-2018. Il s’agit de l’acquisition de vélos et des bus de transport scolaire pour les élèves, pour un coût total de 4,3 millions de dirhams, dont la contribution de l’INDH s’élève à 3,85 MDH.

Dans la commune d’Ifrane Atlas Saghir, une école communale en est un exemple éloquent. Cet établissement, qui a ouvert ses portes au titre de l’année académique 2019-2020, accueille les écoliers de plusieurs douars des zones reculées, grâce aux quatre bus fournis par l’INDH et Conseil provincial.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’Action sociale (DAS) de la région de Guelmim-Oued Noun, Mohamed Joumani, a souligné que la scolarisation figure parmi les priorités de l’action de l’INDH depuis sa création, ajoutant que cette question est l’un des indicateurs majeurs du développement humain.

Il a fait savoir qu’au cours de la période allant de 2006 à 2018, quelque 18 projets ont été mis en oeuvre dans le cadre du soutien au transport scolaire dans la province.

M. Joumani a rappelé que la troisième phase de l’initiative, lancée en 2019, comprend un programme d’appui à l’éducation par le transport scolaire, l’enseignement préscolaire et le soutien à la scolarisation.

Les interventions de l’INDH dans la province de Guelmim, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour réduire les disparités sociales et spatiales, visent à réduire significativement le taux de déperdition scolaire en milieu rural, à améliorer les indicateurs de scolarisation et à respecter Mes principes d’équité et de parité d’accès à l’école.