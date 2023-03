Travaux de dédoublement du passage supérieur au niveau de l’échangeur Ain Atiq: Circulation provisoirement suspendue (ADM)

samedi, 11 mars, 2023 à 22:16

Casablanca – La circulation sera suspendue provisoirement, de 22H à 06H00, durant les nuits du mardi, mercredi et jeudi prochains, entre l’échangeur Ain Atiq et l’échangeur Témara dans le sens Casablanca – Rabat, et entre l’échangeur Ain Atiq et l’échangeur Skhirat dans le sens Rabat – Casablanca, a annoncé la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Cette suspension intervient suite aux travaux de pose de la charpente métallique du nouveau passage supérieur au niveau de l’échangeur Ain Atiq, a indiqué ADM samedi dans un communiqué.

ADM invite ainsi les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Casablanca, Mohammedia, Bouznika, ou Skhirat et à destination de Rabat ou Témara de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination.

Quant aux usagers en provenance d’Ain Atiq et à destination de Rabat ou Témara, ils sont priés d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination.

Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat ou Témara et à destination de Casablanca, Mohammedia ou Bouznika sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la Route Nationale N°1 pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur Skhirat.

En ce qui concerne les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat ou Témara et à destination de Skhirat, ils sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination

Les usagers en provenance d’Ain Atiq et à destination de Casablanca, Mohammedia ou Bouznika sont priés d’emprunter la Route Nationale N°1 pour rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Skhirat. En outre, les usagers en provenance d’Ain Atiq et à destination de Skhirat sont priés d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination ;

“La Société Nationale des Autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à améliorer la qualité des services fournis par ADM”, conclut le communiqué.