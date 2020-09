Trois questions au directeur de l’Ecole supérieure de technologie de Laâyoune

Laâyoune – Le directeur de l’École supérieure de technologie (EST) de Laâyoune, doyen par intérim de la Faculté polydisciplinaire de Smara, Ahmed Rguibi Idrissi revient, dans un entretien avec la MAP, sur les moyens mobilisés pour assurer la réussite de l’année académique dans le contexte du coronavirus (Covid-19) et les mécanismes permettant de s’adapter pédagogiquement à cette situation exceptionnelle.

1- Quelles sont les mesures adoptées pour réussir les examens universitaires reportés de la session de printemps?

En application de la note ministérielle datée du 20 août 2020 concernant le déroulement des examens reportés de la session ordinaire de printemps, l’Université Ibn Zohr d’Agadir a pris une batterie de mesures pour faire de cette échéance un succès dans tous ses établissements universitaires, qu’ils soient à accès limité ou ouvert.

Pour les établissements à accès limité, comme l’EST ou encore l’Ecole nationale de commerce et de gestion, il a été décidé d’organiser les examens via la plateforme électronique de chaque établissement, c’est-à-dire par l’application du mode d’enseignement à distance.

En ce qui concerne les institutions à accès ouvert, telles que les facultés des sciences juridiques, économiques et sociales, des lettres et des sciences humaines, et de la chariâa, les examens se déroulent en présentiel.

2- Quelles sont les adaptations pédagogique prévues pour la rentrée universitaire 2020-2021?

L’Ecole Supérieure de Technologie de Laâyoune a adopté plusieurs mesures de précaution au vu de la situation actuelle pour cause de l’épidémie du Coronavirus. Il s’agit notamment de réduire de moitié la capacité d’accueil et de limiter le nombre d’étudiants à 50 dans les amphis et à 20 dans les salles d’examen.

Evidemment, la mise en place des centres de proximité vise à préserver la sécurité des candidats et du personnel et à éviter aux étudiants issus des provinces du Sud du Royaume, et qui sont inscrits aux établissements à accès ouvert, de se déplacer vers d’autres régions pour passer leurs épreuves universitaires.

Cette initiative concerne les centres déployés à Laâyoune, Guelmim et Tan Tan, en plus de Smara, Agadir et Dakhla.

Il a été aussi décidé d’aviser les étudiants infectés par le Covid-19 de la nécessité de livrer un certificat médical pour bénéficier des sessions exceptionnelles qui seront ultérieurement organisées en leur faveur.

Les mesures approuvées prévoient en outre la stérilisation des établissements, le port de masques et la fourniture de matériel de stérilisation, en coordination avec les autorités locales qui apportent une contribution précieuse au bon déroulement de ces échéances.

3- A votre avis, quels sont les moyens susceptibles d’impliquer le personnel éducatif et les étudiants dans cette nouvelle réalité éducative et organisationnelle?

Dans le cadre de la rentrée universitaire 2020-2021, qui débutera le 15 octobre, des rencontres ont été tenues avec les enseignants et le Conseil de l’établissement pour discuter des moyens de réussir la saison académique.

Les étudiants ont eu le choix entre l’enseignement présentiel ou à distance, sachant que l’EST compte des filières où les séances appliquées sont indispensables, ce exige la présence des étudiants sous forme de groupes de dix ou 15 étudiants au plus.

Il a été également décidé d’adopter le mode d’apprentissage à distance pour les cours théoriques lors de la session d’automne dès que les étudiants terminent les examens.

L’enseignement à distance est né le 16 mars dernier, au lendemain de l’annonce de l’état d’urgence sanitaire et de la suspension des études dans les établissements universitaires. Je vous rassure que les enseignants ont acquis, depuis la fin de l’année universitaires écoulée, une expérience remarquable en matière d’enseignement et de communication via la plateforme électronique mise en place par l’Ecole supérieure de technologie de Laâyoune.

A cet égard, les étudiants répondent à leurs professeurs à travers des capsules interactives qui ont été développées à cet effet. Je crois que la communication entre l’étudiant et le professeur est l’essence même de l’enseignement à distance.

L’EST dispense des formations en sept filières au Diplôme de technicien spécialisé, et trois filières en licence professionnelle, tandis que le nombre d’étudiants atteint 1.020 pour 19 enseignants, ainsi que des cadres administratifs.