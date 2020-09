Trois questions au directeur provincial de l’Education nationale à Al Hoceima

lundi, 7 septembre, 2020 à 13:47

-Propos recueillis par Azzelarab MOUMENI-

Al Hoceima – Le directeur provincial de l’Education nationale à Al Hoceima, Mohamed Chentouf, passe en revue, dans un entretien accordé à la MAP, les préparatifs et mesures mis en place pour assurer une rentrée scolaire réussie, dans les meilleures conditions, ainsi que sa vision quant à l’adoption de l’enseignement à distance et présentiel au niveau de province d’Al Hoceima.

1- Quels sont les préparatifs mis en place par la direction provinciale et l’ensemble des acteurs du secteur de l’enseignement pour réussir la rentrée scolaire ?

La Direction provinciale du ministère de l’Education nationale et la Formation professionnelle à Al Hoceima a toujours préparé la rentrée scolaire durant les mois de juin et juillet, et ce en mettant en place un plan d’action provincial de la direction et les plans prévisionnels de l’ensemble des opérations visant à assurer une bonne rentrée scolaire.

L’ensemble des services relevant de la direction provinciale se sont également mobilisés dès le 24 août et ont tenu une série de réunions pour préparer le programme des rencontres de communication ainsi que la rentrée scolaire. Des rencontres de communication ont ainsi été tenues avec les directrices et directeurs des établissements scolaires des trois niveaux scolaires, le corps d’inspection et la fédération des associations de parents et tuteurs d’élèves, afin de présenter les nouvelles mesures mises en place pour la rentrée scolaire sur la base de la note ministérielle 39-20 relative à l’organisation de l’année scolaire 2020-2021 compte tenu de la pandémie du Covid-19.

2- Comment voyez-vous l’adoption de l’enseignement présentiel et à distance pour cette rentrée scolaire et quelles sont les mesures prises pour réussir les deux méthodes ?

Pour la province d’Al Hoceima, où la situation épidémiologique est actuellement stable, et en se référant aux trois possibilités qu’offre la note ministérielle en termes de méthodes d’enseignement, notamment en permettant aux parents d’élèves de choisir l’enseignement présentiel, il est possible d’adopter un enseignement présentiel total au niveau des établissements dont l’infrastructure permet de garantir les mesures sanitaires nécessaires et la distanciation, ou alors adopter un enseignement présentiel partiel ou par alternance qui permettrait à tous les élèves de bénéficier de leurs cours en alternant entre l’enseignement présentiel à hauteur d’un cours par jour et l’enseignement à distance.

Les élèves dont les parents n’ont pas exprimé la volonté d’adopter l’enseignement présentiel, et dont le nombre est limité au niveau de la province, bénéficieront de l’enseignement à distance. La direction provinciale a ainsi pris un ensemble de mesures proactives, notamment en préparant les trois scénarios possibles au niveau de chaque établissement scolaire afin de garantir leur capacité à s’adapter à toute nouveauté.

Des emplois du temps correspondant à chacune des méthodes possibles mentionnées au sein de la note ministérielle ont également été élaborés, tandis que les cadres chargés de l’encadrement et du contrôle pédagogiques ont assuré l’accompagnement de l’ensemble de ces opérations afin de garantir la réussite de toutes les méthodes d’enseignement possibles.

3- De quelle manière les méthodes d’enseignement adoptées pourront-elles contribuer à garantir l’égalité des chances entre les élèves ?

Je pense que les compétences communicationnelles du corps enseignant et du personnel administratif, notamment après l’adoption de l’enseignement à distance, la mise en place des classes virtuelles et la diffusion des cours sur la télévision nationale durant l’année scolaire précédente, outre l’ensemble des outils mis en place par la direction régionale en coordination avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation et le ministère de tutelle, permettront de garantir l’égalité des chances entre les élèves de manière conséquente.

Par ailleurs, le corps enseignant bénéficiera d’un programme de formation au sujet de l’enseignement à distance. Il est à noter qu’environ 70% des familles au niveau de la province ont choisi l’enseignement présentiel pour leurs enfants.