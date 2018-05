UNHCR: Lancement de la deuxième édition du concours “Refugees got talent” à Rabat

vendredi, 25 mai, 2018 à 14:40

Rabat – Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et la Fondation Orient Occident lancent la deuxième édition du concours “Refugees got talent” à Rabat, qui récompense les meilleurs talents artistiques parmi les réfugiés installés au Maroc, et ce à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié célébrée le 20 juin.