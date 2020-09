Université de Fès : Début des examens de la session de printemps

lundi, 14 septembre, 2020 à 17:36

Taounate – Les examens de licence fondamentale, au titre de la session de printemps de l’année universitaire 2019-2020, ont débuté lundi dans les établissements relevant de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès.

Ces épreuves se déroulent dans dix centres créés par l’université dans les provinces de Taounate, Sefrou, Boulemane, Taza et Guercif, dans le but de rapprocher les centres des lieux de résidence des étudiants et préserver la santé de l’ensemble des composantes de l’université. Les nouveaux centres s’ajoutent aux six établissements à accès ouvert relevant de l’USMBA à Fès et Taza.