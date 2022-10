Violence et manifestations sportives au centre d’une journée d’étude à Rabat

mercredi, 5 octobre, 2022 à 15:43

Rabat – “Violence et manifestations sportives, entre l’université et la société, regards croisés” est le thème d’une journée d’étude organisée, mercredi à la faculté des lettres et sciences sociales de Rabat, avec pour objectif de formuler des recommandations sur ce phénomène.