Le vrai du faux autour des informations parues sur les réseaux sociaux : reclassement des zones, point de presse du ministère de la Santé, affaire Omar Radi

lundi, 29 juin, 2020 à 12:07

Rabat – À l’ère du digital, les internautes se trouvent submergés par un flot de nouvelles où les intox prennent le pas sur les informations authentiques. La MAP vous aide à faire le tri entre le vrai du faux dans ce flot.

1- Dans le cadre de la levée progressive des restrictions et compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, il a été décidé de procéder à un reclassement des villes et régions des zones 1 et 2. FAUX

Une source du ministère de l’Intérieur a démenti le reclassement des provinces des zones 1 et 2 et a précisé que toute information de reclassement des zones sera communiquée via les canaux officiels.

2- Suspension du point de presse quotidien du ministère de la Santé sur l’évolution de la situation épidémiologique. FAUX

Le point de presse est maintenu et sera diffusé en direct à partir de 18h sur les pages officielles du ministère sur Facebook et Youtube et relayé par la MAP. Il sera également enregistré par la MAP, Al Aoula et Médi1TV et diffusé en fonction de la grille des programmes de chaque chaine.

3- Le téléphone de Omar Radi a été piraté par les autorités. FAUX

Les autorités marocaines ont « réfuté catégoriquement » les « allégations infondées » d’Amnesty International, selon lesquelles le Maroc a piraté le téléphone du journaliste Omar Radi avec un logiciel espion.

4- Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’arrêt de la diffusion des cours sur les chaînes de télévision. VRAI

5- Le train Al Boraq reliant Tanger et Casablanca s’est arrêté d’urgence entre Tanger-ville et Aquouass Briech après avoir heurté un homme qui s’est introduit indûment dans l’emprise ferroviaire. VRAI