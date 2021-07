La Wilaya de la région de Casablanca-Settat appelle la population au maintien de la vigilance face à la pandémie

vendredi, 23 juillet, 2021 à 20:57

Casablanca – Face à l’évolution inquiétante de la situation épidémiologique due particulièrement aux nouveaux variants du coronavirus, la Wilaya de la région de Casablanca-Settat appelle la population au maintien de la vigilance et de la mobilisation individuelle et collective pour faire face à la propagation rapide du virus.

La Wilaya exhorte, dans un communiqué, la population éligible non encore vaccinée à se rendre massivement aux centres dédiés pour se faire vacciner étant donné que la vaccination constitue aujourd’hui le seul moyen pour se protéger individuellement et collectivement contre cette pandémie et freiner ainsi sa propagation.

Les doses du vaccin sont disponibles et les centres de vaccination sont ouverts, alors que de nombreuses personnes ne sont pas encore vaccinées, relève le communiqué.

La Wilaya appelle, par ailleurs, à la mobilisation et à la responsabilité des entreprises tout en invitant les professionnels à veiller au respect des exigences sanitaires et des mesures barrières au sein de leurs unités et à accorder plus de facilités à leurs employés pour se rendre aux lieux de vaccination.

Elle appelle aussi le secteur privé de la région de Casablanca-Settat à privilégier le télétravail lorsque cela est possible, notant que la limitation de la propagation du coronavirus constitue l’élément déterminant pour la continuité des activités économiques sans restrictions particulières.

Elle rappelle enfin à l’ensemble de la population l’obligation de continuer à respecter les exigences sanitaires et les mesures barrières (distanciation et port du masque).

L’engagement ferme et responsable de tout un chacun est le seul moyen pour surmonter cette étape sanitaire et conforter les acquis réalisés par le pays depuis l’apparition de la pandémie, conclut la même source.