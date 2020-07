Youssoufia : Quelque 73 projets réalisés dans le cadre de l’INDH durant 2019

dimanche, 12 juillet, 2020 à 10:39

Youssoufia – Le nombre de projets réalisés durant la première année de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023) s’élève au niveau de la province de Youssoufia, à 73 projets, pour un montant total de 16.634.056 DH.

Ces données ont été communiquées lors d’une réunion du Comité provincial du développement humain (CPDH) tenue, récemment, sous la présidence du gouverneur de la province de Youssoufia, Mohamed Salem Essabti, et consacrée à l’examen du bilan des programmes de l’INDH et l’approbation des projets proposés dans le cadre de l’Initiative au titre de l’année 2020.

Selon des données de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province de Youssoufia, le montant de la contribution financière de l’INDH à la réalisation des projets réalisés en 2019, s’est chiffré à 16.238.556 DH, alors que celle des partenaires s’élève à 395.500 DH.

Les projets réalisés concernent le Programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, le programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, la formation et le renforcement des capacités locales et le programme “impulsion du Capital Humain chez les générations montantes”.

Par ailleurs, cette réunion a été, en outre, marquée par l’approbation du contrat relatif à la construction, l’équipement et à la gestion de 48 unités de l’enseignement préscolaire, entre le CPDH de Youssoufia et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention en sa première année (2019), il a été procédé au financement de la réalisation, l’équipement et la gestion de 28 unités de l’enseignement préscolaire (31 classes), pour un montant global de 4.185.000 DH. Ces unités bénéficieront à 680 enfants âgés entre 4 à 5 ans.

Les membres du CPDH ont également approuvé un projet de convention qui sera signée entre le CPDH et l’Association provinciale d’amélioration de l’offre éducative relative au projet du soutien scolaire.

Sa Majesté le Roi Mohammed V avait présidé, le 19 septembre 2018 à Rabat, la cérémonie du lancement de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023), conçue selon une nouvelle ingénierie, pour une enveloppe estimée à 18 milliards de dirhams.

Cette 3-ème phase de l’INDH ambitionne de consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases, en recentrant les programmes de l’Initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes et l’appui aux catégories en situation de vulnérabilité, et ce selon une méthodologie basée sur une gouvernance innovatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d’efficacité.