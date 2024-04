38è Grand Prix Hassan II de Tennis : Un match d’exhibition à la mythique place Jemaâ El Fna

lundi, 1 avril, 2024 à 9:57

Marrakech – Des tennismen de renommée internationale ont pris part dimanche, à la mythique place de Jemaâ El Fna à Marrakech, à un match d’exhibition, organisé en marge de la 38è édition du Grand Prix Hassan II de tennis.

Cette “exhibition show”, devenue une tradition du tournoi, vise à encourager les enfants à pratiquer le tennis, dans l’optique d’élargir la base des pratiquants de cette discipline sportive, et d’initier les jeunes aux principes et règles de ce sport.

La présence de stars de la discipline, telles que le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, le Français Hugo Gaston (89è mondial), le Jordanien Abdullah Shelbayh (228è mondial), outre d’anciens champions nationaux du tennis, Hicham Arazi et Younès El Aynaoui, a réussi à attirer un public nombreux et à conférer une autre dimension à l’animation touristique de la place de Jemaâ El Fna.

Dans une ambiance festive et conviviale, le public a apprécié les échanges et les coups de raquettes et les techniques subtiles, présentés par ces talentueuses figures de petite balle jaune.

Ce match a également constitué une occasion pour les jeunes d’échanger quelques balles avec leurs stars préférées.

De même, cette initiative a offert l’opportunité de promouvoir le Grand Prix Hassan II du Tennis auprès des visiteurs et touristes de la célèbre place de Jemaâ El Fna, qui connait une effervescence exceptionnelle durant les moments précédant la rupture du jeûne.

Ce match s’inscrit dans le cadre des orientations de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), qui vise à rapprocher cette discipline d’une large frange de la jeunesse issue des quartiers populaires regorgeant de talents désireux de pratiquer ce sport.

Dans une déclaration à la MAP, le tennisman français Hugo Gaston s’est dit très content de prendre part à ce match d’exhibition aux côtés de grands joueurs mondiaux de la discipline.

Tout en rappelant qu’il s’agit de sa deuxième participation à ce tournoi de très haut niveau avec des joueurs classés au TOP 100 mondial, ce tennisman a fait part de ses grandes ambitions pour cette édition même si il a reconnu que le tournoi sera très disputé.

De son côté, le directeur du tournoi, Hicham Arazi, a exprimé ses remerciements à tous les joueurs qui ont participé à cette exhibition en ouverture du Grand Prix Hassan II de Tennis, notant que l’objectif de cette initiative consiste à promouvoir à la fois le tournoi et cette discipline auprès du public.

Il a émis le vœu de voir ce tournoi connaitre une affluence massive des supporters aux Courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) pour apprécier des matches de tennis de haut niveau.

De son côté, le joueur jordanien Abdullah Shelbayh a dit toute sa joie de participer à ce match d’exhibition, aux côtés de stars de la discipline, notamment les deux anciens champions marocains Hicham Arazi et Younès El Aynaoui, organisé dans cette place historique en présence de supporters marocains.

Il a, d’autre part, indiqué qu’il se concentre sur les matchs qu’il disputera lors de ce tournoi face à des joueurs de renom devant le public marocain, exprimant son ambition d’obtenir de bons résultats dans ce tournoi international auquel il participe pour la première fois.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), le Grand Prix Hassan II, qui se joue depuis 2016 sur les courts du RTCMA, constitue un véritable rassemblement des superstars du tennis mondial, offrant une expérience inoubliable aux fans avides d’assister aux échanges les plus intenses sur terre battue.

Cette 38è édition connait la participation de plusieurs tennismen classés dans le TOP 100 mondial, dont le Serbe Laslo Djere (35è mondial), l’Autrichien Sébastian Ofner (40è mondial), le Britannique Daniel Evans (43è mondial), et l’Espagnol Roberto Carballes Baena (64è mondial).

A rappeler que la 37è édition du Grand Prix Hassan II du Tennis a été remportée par l’Espagnol Roberto Carballes Baena.