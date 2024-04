Le 3ème “Morocco Chess Week”, du 17 au 19 mai à Casablanca

jeudi, 4 avril, 2024 à 21:22

Casablanca – La 3ème édition du “Morocco Chess Week” (MCW), sera organisé du 17 au 19 mai prochain, à l’initiative conjointe de la Bourse de Casablanca, Casablanca Events & Animation et de la Fédération Royale Marocaine des Echecs (FRME).

Selon un communiqué des organisateurs, l’édition 2024 du MCW présentera, à l’instar des éditions précédentes, diverses activités, dont des conférences et des événements grand public : festival “Chess in the Park”, tournois, ateliers de vulgarisation, entre autres.

Au programme cette année, deux nouveautés majeures, dont le festival “Casablanca Fide 100” en commémoration des 100 ans de la Fédération Internationale des Echecs (FIDE), pour laquelle la ville de Casablanca a été sélectionnée pour représenter l’Afrique, ajoute-t-on de même source.

Il s’agit aussi de “Casablanca Chess”, un tournoi de classe mondiale opposant quatre champions légendaires, poursuit le communiqué, indiquant que pour cette première édition, quatre joueurs d’exception ont été invités pour représenter leurs continents: Vishy Anand pour l’Asie, Bassem Amin pour l’Afrique, Hikaru Nakamura pour l’Amérique et Magnus Carlsen pour l’Europe.

La présidente de la commission provisoire de la FRME, a expliqué qu’à “travers cette 3ème édition du Morocco Chess Week et en abritant à Casablanca les célébrations africaines du centenaire de la FIDE, nous célébrons la passion du jeu d’échecs en associant l’ensemble des clubs et des amateurs de ce jeu à travers le Royaume, tout en faisant rayonner le Maroc à l’international. Nous sommes ainsi fiers de contribuer à l’épanouissement de ce sport intellectuel et de recevoir le monde d’échecs chez nous au Maroc”.

Depuis trois ans, Morocco Chess Week oeuvre à la promotion du jeu d’échecs dans toutes ses dimensions, pour les jeunes et les moins jeunes, capitalisant sur l’intérêt important que suscite ce jeu millénaire, soulignent les organisateurs.