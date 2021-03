Amendement de l’article 4 des Statuts de la CAF: “nous entrons de plain-pied dans la légalité internationale” (vice-président de la FRMF)

vendredi, 12 mars, 2021 à 23:16

Rabat – A travers l’amendement de l’article 4 des statuts de la Confédération africaine de football (CAF), “nous entrons de plain-pied dans la légalité internationale”, a affirmé M. Hamza El Hajoui, 1er vice-président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

“Aucun Etat non membre de l’ONU ne peut siéger au sein d’une instance internationale à caractère culturel, sportif ou autres”, a-t-il déclaré à la MAP, en réaction à l’amendement de cet article, lors de la 43è assemblée générale ordinaire et élective de la CAF, tenue vendredi à Rabat.

L’article 4 des statuts de la CAF stipulait que la Confédération est ouverte à toutes candidatures d’associations nationales africaines comme représentants officiels gérant le football dans leurs pays respectifs.

Selon l’amendement présenté par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, seuls les représentants des pays indépendants et membres de l’ONU sont admis au sein de la CAF.

“Cette proposition, élaborée depuis longtemps, a déjà été évoquée depuis 3 ou 4 ans. Nous avons toujours cru que l’amendement de cet article est possible. Et voilà qu’il est aujourd’hui approuvé lors de la 43è assemblée générale de la CAF”, s’est félicité M. El Hajoui.

S’agissant de l’élection du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, au conseil de la FIFA, M. El Hajoui a souligné que cette élection est la consécration des services rendus par M. Lekjaa au profit du football marocain.

“Le souci majeur de M. Lekjaa est le développement du ballon rond national et son organisation. Nous avons commencé par occuper des postes de responsabilité à la CAF et aujourd’hui nous sommes membre du conseil de la FIFA. Cette élection est une source de fierté pour tous les Marocains et dirigeants sportifs nationaux, car c’est la première fois qu’un Marocain occupe ce poste”, a-t-il encore dit.

M. Lekjaa, “un homme pétri d’expérience, permettra de porter la voix du Maroc à la FIFA”, a-t-il ajouté.

M. Fouzi Lekjaa a été élu membre du Conseil de la FIFA, dans le groupe linguistique arabophone, lusophone et hispanophone, à côté de l’Egyptien Hany Abo Rida, qui briguait un deuxième mandat.

L’élection de M. Lekjaa est la première de son genre du Maroc à cette instance sportive mondiale.

M. Lekjaa, deuxième vice-président de la CAF, occupe, en outre, plusieurs fonctions au sein des instances et commissions du football mondial et continental. Il est président de la commission des finances de la CAF et vice-président de la commission d’organisation des compétitions inter-clubs et de la gestion du système d’octroi des licences de clubs au sein de cette Confédération, en plus de siéger à la commission de gouvernance de la FIFA.

Le président de la Fédération algérienne, Khreireddine Zetchi, qui était lui aussi en lice pour un poste au Conseil de la FIFA, s’est retiré de la course juste avant les élections.