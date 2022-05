Botola Pro D1 “Inwi” (24e journée) : le Maghreb de Fès surclasse le Chabab de Mohammédia (1-3)

dimanche, 15 mai, 2022 à 16:42

La réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, tenue mercredi dernier à Marrakech avec la participation des représentants de plus de 80 pays et organisations internationales, a été une “réussite” tant pour la diplomatie marocaine que pour la Coalition, selon le politologue et universitaire Mustapha Sehimi.