Botola Pro D1 “Inwi”: Aziz Samadi nouvel entraineur de l’AS FAR

samedi, 27 mai, 2023 à 9:43

“Les Meutes”, premier long-métrage du réalisateur marocain, Kamal Lazraq, et “Kadib Abyad” (La mère de tous les mensonges) de sa compatriote Asmae El Moudir ont remporté respectivement le Prix du jury et le Prix de la mise en scène de la section “Un Certain Regard”, de la sélection officielle de la 76ème édition du Festival de Cannes.