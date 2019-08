Jeux africains: Bonne récolte des boxeurs marocains

jeudi, 29 août, 2019 à 23:18

Rabat – Les boxeurs et boxeuses marocains ont décroché six médailles dont 4 d’or, au terme des épreuves de boxe, disputées jeudi à la salle couverte omnisports Al Amal, dans le cadre des 12è jeux africains qui se tiennent au Royaume jusqu’au 31 août.

Les boxeurs marocains prenant part à ces épreuves lors de la 11è journée du tournoi continentale sont montés sur le podium à plusieurs reprises. Ainsi, Mohamed Hamout a décroché la médaille d’or dans l’épreuve de boxe, catégorie “Plume” (57kg) après sa victoire face à l’Ougandais Isaac Masembe sur un score de 4 à 1.

Son compatriote Abdelhaq Nadir n’a pas démérité en offrant la deuxième médaille d’or au Royaume dans la catégorie “léger” en prenant le meilleur sur le Mauricien Louis Richarno Colin sur le score de 3 à 2. Le Marocain a écarté en demi-finale le Namibien Jonas Junias (3-2) et le Congolais Fiston Mbaya Mulumba en quart de finale (5-0).

La troisième médaille d’or du Maroc a été remportée par le boxeur marocain Tarik Allali dans la catégorie moyen (75 kg) qui s’est imposé face à l’Ougandais Semmuju David Kavuma sur le score de 3 à 2, après avoir évincé le Kényan Cosby Ouma George (5-0).

La boxe féminine marocaine n’a pas dérogé à la règle en portant le total des médailles d’or à 4 suite à la performance de la boxeuse Mardi Khadija dans la catégorie moyen 75 kg après avoir pris le dessus sur la Mozambicaine Gramane Rady sur le score de 4 à 1.

Youness Baalla, lui, a raté l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium et s’est contenté d’une médaille d’argent dans la catégorie “lourd” (91 kg), après sa défaite face à l’Algérien Abdelhafid Benchabla (1-3). En demi-finale, le Marocain de 20 ans avait remporté son duel face au Kényan Ocholla Elly Ajowi.

Pour sa part, la Marocaine Yasmine Mouttaki a décroché la médaille d’argent dans la catégorie “mouche” (51kg), après avoir perdu son face à face avec l’Algérienne Roumaysa Boualam (2-3). Lors de tour précédent Yasmine avait réussi à éliminer la Congolaise Modestine Munga Zalia (4-1) et la Tunisienne Amel Chebbi en quart de finale (5-0).

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le vice-président de la Fédération royale marocaine de boxe, Ahmed Bouhafsa, a estimé que la participation marocaine aux 12è Jeux africains est une “réussite” pour la boxe nationale, compte tenu des résultats honorables obtenus à domicile, mettant en avant la découverte de jeunes boxeurs qui auront d’autres occasions pour briller de mille feux.

M. Bouhafsa a expliqué que parmi les facteurs qui ont contribué à ce succès, la stratégie tracée par la Fédération depuis la fin des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, à travers l’organisation de plusieurs stages de concentration au Maroc et à l’étranger, notamment le stage à Cuba, une des écoles de boxe reconnue à l’échelle internationale.

Le vice-président de la Fédération a conclu que l’avenir de la boxe nationale est sur la bonne voie, soulignant la nécessité de veiller sur les jeunes générations de boxeurs.

Lors de ce tournoi, le Maroc a été représenté dans la catégorie masculine par Said Mourtaji (52 kg), Mohamed Hammout (57 kg), Abdelhak Nadir (63 kg), Hamza Boudrar (69 kg), Tarek El Alali (75 kg), Mohamed Essaghir (81 kg), Younis Baala (91 kg) et Mohamed Ferris (plus de 91 kg).

Côté dames, la sélection nationale comprenait les boxeuses Yasmine Moutaqi (51 kg), Ouidad Bertal (57 kg), Asmae Gheddi (60 kg), Omaima Belhabib (69 kg) et Khadija El Mardi (75 kg).

L’équipe nationale masculine est entraînée par le Cubain, Dagoberto Rojas ainsi que les techniciens marocains Mohamed Al Mesbahi, Youssef Sorour et Mustapha Choumedras, tandis que la sélection féminine est dirigée par Noureddine Bahlas et Redouane Lorani. Les deux équipes nationales sont supervisées par le directeur technique des équipes nationales, Mounir El Barbouchi, avec l’aide d’Ismaïl Laroussi.