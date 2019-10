La brésilienne Mikaili Sol décroche l’épreuve Freestyle du 10è championnat mondial de Kitesurf “Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019”

lundi, 7 octobre, 2019 à 8:58

L’Institut d’art, de design et de technologies de Dublin (IADT) et l’Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech (ESAV) ont signé récemment à Dublin un accord de coopération pour développer des programmes d’échange d’étudiants et de partage d’expériences.