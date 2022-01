CAN-2021: Les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation pour les 8ès de finale, Fajr absent

vendredi, 21 janvier, 2022 à 19:44

Yaoundé – Les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation pour les huitièmes de finale de la 33-ème Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2021) contre le Malawi, avec deux séances d’entraînement, vendredi à Yaoundé, au Cameroun.

La séance matinale (10h30) a vu la participation de tous les joueurs, à l’exception de Fayçal Fajr. Sofiane Alakouch a eu droit à des entraînements individuels, la jambe bandée.

Les même joueurs ont effectué la deuxième séance, qui s’est déroulée l’après midi (17h30).

La bonne nouvelle qu’ont apportée ces deux séances, fermées, est le retour du tant attendu attaquant, Ryan Mmaee, qui s’est entraîné normalement avec le groupe.

La sélection nationale affrontera mardi son homologue malawienne aux huitièmes de finale de la CAN-2021.

Le Malawi a fini à la 3è place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée, alors que les Lions de l’Atlas ont fini la phase de poules en beauté, en occupant la 1ère place du groupe C, après deux victoires et un match nul.

Les deux sélections s’affronteront mardi prochain à 20h au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé.