CAN de futsal (Maroc-2024): Le match contre l’Angola, décisif pour la suite du parcours de l’équipe nationale (Hicham Dguig)

mardi, 9 avril, 2024 à 12:48

“Aujourd’hui à Séville c’est au Pavillon Hassan II, siège de la Fondation des Trois Cultures, que les plus grandes congrégations chrétiennes d’Andalousie se sont réunies pour emprunter le chemin que le Maroc a ouvert à nos spiritualités respectives, celles des Trois Religions du Livre, pour qu’elles se rencontrent, échangent et se rassemblent’’, a déclaré le Conseiller de Sa Majesté le Roi et co-président de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, M. André Azoulay, à l’occasion de la cérémonie de remise par le maire d’Essaouira, M. Tarik Ottmani de ‘’La Croix du Christ’’, offrande des artisans Souiris à la Confrérie des ‘’Frères du Christ de la Couronne’’.