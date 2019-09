Championnats d’Afrique de kung-fu wushu (Sénégal-2019): 2ème médaille d’or pour la Marocaine Kawtar Bengadari

lundi, 9 septembre, 2019 à 9:32

Le Maroc a encore une fois brillamment manifesté sa vocation et son leadership africains en portant l’étendard des couleurs africaines à l’évènement «The Colors Of Africa» qui a démarré, vendredi soir à Bangkok, avec la participation de plusieurs pays du continent venus pour s’offrir une vitrine sur la Thaïlande et l’Asie.